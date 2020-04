Comunicado do Business Wire :Emirates Mars Mission

A Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos e o Centro Espacial Mohammed Bin Rashid (Mohammed Bin Rashid Space Center, MBRSC) anunciaram a transferência segura da nave espacial Mars Hope para seu local de lançamento no Centro Espacial Tanegashima. A transferência foi realizada em uma operação de 83 horas e antecipada em relação à data prevista para embarque em maio devido às restrições de viagens e movimento impostas pelos esforços internacionais para conter o impacto da Covid-19. A Missão Emirados Marte (Emirates Mars Mission, EMM), apelidada de The Hope Probe (Sonda esperança), é a primeira exploração interplanetária realizada por uma nação árabe.

Transferring the probe via a special truck (Photo: AETOSWire)

"Estamos a caminho do lançamento em julho", disse Omran Sharaf, líder da missão EMM. "O planejamento de mitigação e a ação antecipada, juntamente com o apoio de nossos parceiros e do governo japonês, foram cruciais. Toda a operação foi basicamente uma corrida contra o relógio e a Covid-19 para que conseguíssemos ter a nave espacial em Tanegashima pronta para seu período de lançamento de julho/agosto para Marte."

Uma equipe de engenheiros viajou para Tanegashima duas semanas antes da transferência antecipada da sonda para passar pela quarentena a tempo de atender ao embarque que se aproximava. Uma segunda equipe de engenheiros que acompanhou a nave espacial está agora em quarentena e programada para estar pronta para os testes finais e a preparação da sonda para lançamento em um foguete Mitsubishi MH2A.

Na operação de transferência, um avião cargueiro Antonov 124 transportou a nave espacial em um contêiner especializado com temperatura e atmosfera controladas a partir do Aeroporto Internacional de Maktoum, nos Emirados, para o Aeroporto Internacional Chubu Centrair, em Nagoya, Japão. A nave espacial foi então carregada em um cargueiro marítimo, transportada para o porto Shimama de Tanegashima e transferida à noite para o local de lançamento.

A Missão Emirates Mars foi concebida para revolucionar e acelerar o desenvolvimento do setor espacial, a educação e a comunidade científica dos Emirados Árabes Unidos. Liderada pelo MBRSC sob a supervisão da Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos, a missão enviará a sonda Mars Hope para orbitar Marte em fevereiro de 2021. A Hope tem como objetivo construir a primeira imagem completa do clima de Marte ao longo do ano marciano.

O EMM e a sonda Hope são a culminação de um esforço de transferência e desenvolvimento de conhecimento iniciado em 2006, em que engenheiros dos Emirados trabalharam com parceiros do mundo todo para desenvolver os recursos de projeto, engenharia e fabricação de naves espaciais dos Emirados Árabes Unidos. A nave espacial foi nomeada como um símbolo de esperança para todos os jovens árabes.

