Boris Johnson anuncia nascimento do primeiro filho com Carrie Symonds

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta quarta-feira, 29, o nascimento do seu filho com sua noiva, Carrie Symonds. O anúncio foi feito por um porta-voz de Johnson, que afirmou que o bebê e a mãe gozam de boa saúde. Este é o sexto filho de Boris Johnson, de 55 anos, o primeiro com a noiva, de 32 anos. O primeiro-ministro teve quatro filhos com sua segunda esposa, Marina Wheeler, de quem se separou em 2018. (Com agências internacionais).