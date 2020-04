Medicamento remdesivir 'não tem benefício clínico significativo' para COVID-19

O medicamento remdesivir do laboratório Gilead "não tem benefício clínico significativo" contra a COVID-19, de acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira pela revista médica The Lancet, que contradiz as alegações feitas pela companhia americana.

"O tratamento com remdesivir não acelera a cura nem reduz a mortalidade da COVID-19 em comparação ao placebo", de acordo com este estudo realizado na China.

Mais cedo, a Gilead havia assegurado que outro ensaio clínico, realizado em parceria com o Instituto Americano de Saúde (NIH), mostrou "resultados positivos".