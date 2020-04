Lufthansa anuncia que Suíça garantirá 1,2 bilhões de euros em empréstimos para duas filiais

O Estado suíço garantirá empréstimos para duas subsidiárias do grupo alemão Lufthansa, Swiss e Edelweiss, no valor de 1,2 bilhão de euros, para enfrentar o impacto da pandemia do novo coronavírus, anunciou o próprio grupo em comunicado.

Ambas as empresas "receberão garantias" por um valor equivalente a "85% de um empréstimo de 1,5 bilhão de francos suíços (1,40 bilhão de euros)", ou seja, um valor de cerca de 1,2 bilhão de euros.

O empréstimo será concedido por um consórcio de bancos suíços, uma vez aprovado pelo parlamento federal suíço, nos dias 4 e 5 de maio, segundo o texto.