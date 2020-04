Justiça suspende nomeação de Ramagem para a Polícia Federal

O juiz Alexandres de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta quarta-feira (29) a nomeação de Alexandre Ramagem à chefia da Polícia Federal (PF), decidida pelo presidente Jair Bolsonaro, em meio a acusações de que o presidente tenta interferir em investigações que o afetam pessoalmente.

Alexandre Ramagem, que era chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e amigo da família Bolsonaro, foi nomeado na terça-feira e deveria assumir formalmente seu cargo nesta quarta-feira, mas sua nomeação foi suspensa provisoriamente pela decisão judicial.

O juiz Alexandre de Moraes, que atendeu um pedido do partido opositor PDT, afirma que é possível que o presidente tenha cometido um "desvio de finalidade" ao nomear Ramagem, desobedecendo "os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público", segundo apontou à AFP em seu escritório.

A substituição do diretor da PF desencadeou na semana passada a renúncia do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, que acusou publicamente Bolsonaro de tentar interferir politicamente nos rumos da instituição policial, que realiza investigações contra familiares e aliados do presidente.

Bolsonaro negou esta interferência, mas admitiu que Ramagem tem vínculos com sua família.