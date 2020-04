De ex-refugiado a estrela do Bayern, Davies arrecada fundos para imigrantes

A jovem estrela do Bayern de Munique Alphonso Davies garante que será um "desastre" se o coronavírus chegar a alguns campos de refugiados, como no qual ele nasceu. Para ajudar os imigrantes, o jogador está arrecadando fundos.

O jovem de 19 anos viveu seus primeiros anos de vida num campo de refugiados de Gana, depois que seus pais fugiram de uma Libéria assolada pela guerra civil.

Quando Davies tinha cinco anos, toda a família imigrou para o Canadá, graças à intervenção do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), entidade para a qual o jogador ajudou a arrecadar fundos disputando uma partida virtual no último sábado.

Seu adversário foi o goleiro do Milan Asmir Begovic, de 32 anos, que fugiu de sua natal Bósnia ainda criança para viver na Alemanha, antes de se estabelecer no Canadá.

A dupla disputou online uma partida do popular jogo de futebol PES2020 organizada pela ACNUR, entidade que ajuda cerca de 70 milhões de refugiados no mundo.

"No momento, o principal objetivo é arrecadar dinheiro para ajudar os refugiados em suas necessidades", declarou Davies em coletiva de imprensa virtual desde Munique.

"É óbvio que o distanciamento social é difícil para eles na medida que estão aglomerados (nos campos) e, se o coronavírus chegar a um destes campos de refugiados, poderia ser um desastre", explicou Davies.

- Ajudar a ACNUR -

A ACNUR "me ajudou quando estive em um campo e quero ajudá-los agora", continuou.

"Só quero usar minha plataforma para divulgar a mensagem e ajudá-los o máximo possível", completou o jogador, que arrecadou 9.000 euros em doações com a partida virtual.

"Acabou sendo muito divertido, mas acho que ele ganhou mais de mim do que eu dele", admitiu Davies com um sorriso.

O jovem canadense assinou com o Bayern em 2018 e, na atual temporada, ganhou a titularidade da lateral-esquerda do time, embora jogasse como atacante no Vancouver Whitecaps.

A Bundesliga foi suspensa em meados de março devido à propagação do coronavírus, mas isto não impediu que Davis assinasse uma prolongação do contrato com o Bayern de Munique até 2025.

Davies também diverte os torcedores do clube nas redes sociais com vídeos em que tenta pronunciar palavras difíceis do dialeto bávaro.

E sua interpretação da música 'I Want It That Way', dos Backstreet Boys, viralizou no TikTok.

A Liga Alemã de Futebol (DFL) se mostrou disposta a reiniciar a Bundesliga em 9 de maio, sem público nos estádios, embora aguarde a autorização do governo da chanceler Angela Merkel.

No momento da paralisação do campeonato, em meados de março, o Bayern de Munique liderava a competição com quatro pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund e parecia encaminhar um oito título alemão consecutivo.

Para, Davies, jogar as últimas nove rodadas da Bundesliga sem público nos estádios será desafiador. "Se isso acontecer, será diferente. Os torcedores são parte de nós, mas é pela segurança de todos, então não me importo".