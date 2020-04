EUA: queda de 4,8% do PIB no 1º trimestre, final de uma década de crescimento

O PIB dos Estados Unidos contraiu 4,8% no primeiro trimestre, consequência da paralisação da atividade econômica para conter a pandemia de coronavírus, de acordo com uma estimativa preliminar do Departamento de Comércio publicada nesta quarta-feira.

O coronavírus encerrou assim uma década de crescimento. Esta é a maior queda desde o quarto trimestre de 2008, quando os Estados Unidos mergulharam na crise financeira.

O Departamento do Comércio observa que "nem todos os efeitos econômicos da pandemia de COVID-19 podem ser quantificados na estimativa do PIB para o primeiro trimestre de 2020".