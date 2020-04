O caminho é "cada vez mais estreito" para um reinício do Campeonato Italiano de futebol, alertou nesta quarta-feira (29) o ministro dos Esportes do país, Vincenzo Spadafora, que sugeriu aos dirigentes pensarem prioritariamente na próxima temporada.

"Vejo um caminho cada vez mais estreito para o reinício do campeonato. Se eu fosse presidente de um clube de futebol, pensaria mais em me organizar para voltar no próximo campeonato, que deverá começar em final de agosto", declarou Vincenzo Spadafora em entrevista à emissora de televisão La 7.

"As decisões que estão sendo tomadas em outros países, como na França ontem, poderiam empurrar a Itália a seguir esta linha, que se tornará então uma linha de pensamento europeia", completou.

Na terça-feira (28), o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, anunciou que a temporada 2019-2020 dos esportes profissionais na França, não deverá ser retomada. Assim, a Ligue 1 -Campeonato Francês de futebol- seria cancelada.

"Acredito que a próxima reunião da Lega Seria A (1ª divisão italiana de futebol) poderia reservar uma surpresa", sugeriu Spadafora. "A maioria dos clubes poderia nos pedir para suspender esta temporada e preparar da melhor maneira possível o próximo campeonato", declarou.

A Liga italiana convocou para sexta-feira (1º) uma assembleia-geral emergencial, na qual será debatido o reinício ou o cancelamento da temporada.

O Campeonato Italiano foi interrompido em 9 de março diante da propagação da epidemia do coronavírus, que já causou mais de 27.000 mortes na Itália.

O governo não autorizou o reinício dos treinos de esportes coletivos antes de 18 de maio "no melhor dos casos".