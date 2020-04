Comunicado do Business Wire :Quanergy Systems, Inc.

A Quanergy Systems, Inc., fornecedora líder de sensores LiDAR (detecção de luz e alcance, na sigla em inglês) e soluções de percepção inteligente, anunciou hoje a expansão de sua plataforma Flow Management? para apoiar soluções que reforçam o distanciamento social, considerado por especialistas médicos a estratégia mais impactante para interromper a propagação de Covid-19. Essas soluções ajudarão empresas e entidades públicas de todo o mundo a retornarem ao trabalho mantendo as pessoas seguras.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200429005309/pt/

3D LiDAR Social Distancing Solutions to Accelerate Safe Return to Work (Photo: Business Wire)

A plataforma Flow Management da Quanergy - que combina seus sensores LiDAR 3D de ponta com o software QORTEX? Perception, desenvolvido com inteligência artificial - permite o desenvolvimento de soluções sofisticadas de distanciamento social para rastrear e analisar de forma anônima e precisa o fluxo de pessoas em tempo real dentro de locais de varejo, aeroportos, espaços públicos, edifícios comerciais e governamentais, e armazéns industriais.

A tecnologia LiDAR utiliza a luz para localizar e identificar objetos com um alto grau de precisão em qualquer condição de iluminação. O software QORTEX Perception da Quanergy emprega dados LiDAR para identificar e rastrear indivíduos em um ambiente sem comprometer nem armazenar qualquer informação de privacidade pessoal, diferentemente dos sistemas baseados em câmeras. Ele também não requer a aceitação do usuário nem o compartilhamento de dados pessoais, fornecendo uma solução de distanciamento social muito mais eficaz que outras alternativas.

Em resposta às diretrizes de pandemia e distanciamento social relativas à Covid-19, a Quanergy está trabalhando com parceiros para implementar sua plataforma de gerenciamento de fluxo, que mede com precisão a localização e a distância entre as pessoas, bem como a quantidade de pessoas em um determinado local para evitar a superlotação. Quando a distância entre indivíduos é menor que a distância social permitida ou quando o número de pessoas em uma área ultrapassa um determinado limite, é emitido um alerta e as pessoas podem ser redistribuídas. Quando combinada com tecnologias como câmeras térmicas, a plataforma identifica indivíduos com altas temperaturas corporais, ajudando a conter a propagação do vírus. A plataforma Flow Management? da Quanergy também conta com precisão as pessoas que entram e saem de áreas comuns - como salas de conferência - para manter a densidade desejada de pessoas.

"Para que as comunidades e as cidades reabram, e o público se sinta seguro ao retornar ao convívio social, deve haver uma maneira de impor o distanciamento social de modo responsável", comentou o Dr. Kevin J. Kennedy, presidente e CEO da Quanergy. "Acreditamos que a tecnologia LiDAR pode desempenhar um papel fundamental na aceleração de nosso retorno ao trabalho e na reativação da nossa economia. A Quanergy está trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros atuais e novos parceiros globais para implementar soluções que gerem confiança nas empresas e no público, permitindo que retornemos a nossas vidas fora de nossas casas."

Os exemplos a seguir demonstram o poder da plataforma Flow Management ? da Quanergy como uma ferramenta essencial para aplicar o distanciamento social:

-- Empresas - Controle a quantidade máxima de pessoas em áreas comuns, como salas de conferência e salas de descanso, e mantenha o distanciamento social.

-- Centros de distribuição - Garanta a entrega das mercadorias, protegendo ao mesmo tempo a segurança dos funcionários.

-- Fábricas - Reinicie a produção garantindo que nenhum dos funcionários apresente sinais do vírus antes de entrar nas instalações, inclusive com a realização de verificações de temperatura dos funcionários.

-- Estações de trem e metrô - Evite longas filas substituindo catracas por soluções sem contato que podem manter uma contagem precisa do número de pessoas que entram e saem de uma estação.

-- Ônibus e trens - Garanta segurança no transporte público durante o horário de grande circulação rastreando e relatando o número máximo de pessoas.

-- Lojas, aeroportos e órgãos públicos - Reduza o tempo de espera nas filas de segurança e despache automaticamente os serviços de limpeza para áreas específicas.

As soluções de distanciamento social criadas a partir da plataforma Flow Management da Quanergy estarão disponíveis em breve no mundo todo por meio dos parceiros empresariais da Quanergy. Por exemplo:

-- A Quantum Labs, com sede na Austrália, implementou soluções para locais, aeroportos, cruzamentos e instalações de alta segurança reconhecidos mundialmente, ideais para fornecer não apenas monitoramento de distanciamento social, mas também aprimoramentos significativos à segurança contínua do local.

-- A iCENT, fornecedora líder de soluções de segurança e plataforma de segurança 3D baseada em LiDAR da Coreia, fornece serviços de monitoramento por meio de sua tecnologia iSaver para prever e evitar danos humanos e à propriedade causados por ameaças de segurança em instalações urbanas, industriais e instalações especiais.

-- A CRON Systems, fornecedora de soluções LiDAR 3D baseada na Índia, integra dados de câmeras de temperatura térmica, permitindo o rastreamento preciso de indivíduos em uma área e destacando os níveis de ameaça.

-- A Axone, fornecedora francesa de soluções de segurança integrada, está preparando uma oferta que combina diferentes tecnologias para gerenciamento de pessoas, incluindo detecção de temperatura com câmeras térmicas, contagem de pessoas, rastreamento de pessoas, detecção de multidões e análises.

-- A iinside, empresa de análise de movimento de aeroportos sediada nos Estados Unidos, lançou recentemente o SafeDistance para monitorar e analisar a densidade de multidões em espaços públicos, como aeroportos.

"A Quanergy oferece a melhor plataforma LiDAR para gerar a análise de movimento interno utilizada por alguns dos melhores e maiores aeroportos dos Estados Unidos para gerenciar o congestionamento de passageiros. Diante das novas diretrizes de distanciamento social, essa mesma tecnologia está sendo aplicada para melhorar a segurança dos passageiros", declarou Sam Kamel, presidente e CEO da iinside.

Como parte de nosso compromisso de facilitar um retorno seguro ao local de trabalho, a Quanergy está oferecendo um programa gratuito de empréstimo/licença para parceiros qualificados e usuários finais.

Para solicitar mais informações sobre a plataforma Flow Management da Quanergy e uso em aplicações de distanciamento social, entre em contato com nossa equipe de vendas.

Sobre a Quanergy Systems, Inc.

A Quanergy Systems, Inc. foi fundada em 2012 e construída sobre décadas de experiência de sua equipe nas áreas de óptica, fotônica, optoeletrônica, software de inteligência artificial e sistemas de controle. Sediada em Sunnyvale, Califórnia, no coração do Vale do Silício, a Quanergy oferece uma plataforma LiDAR de alto desempenho projetada para acelerar a automação dos principais processos de negócios e aumentar a produtividade, a eficiência e a segurança de nosso mundo 3D. Ao fornecer percepções acionáveis a organizações dos principais setores, entre eles, mapeamento, segurança, cidades inteligentes e espaços inteligentes, automação industrial e transporte, a Quanergy está permitindo que seus parceiros e usuários finais implementem soluções inovadoras para impulsionar o crescimento de seus negócios e, em última análise, melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse www.quanergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200429005309/pt/

Sona Kim Gerente de comunicações de marketing 408.245.9500 media@quanergy.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.