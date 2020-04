Rainha Elizabeth II vai discursar no 75º aniversário da rendição nazista

A rainha Elizabeth II discursará aos britânicos confinados para celebrar o 75º aniversário da rendição nazista em 8 de maio de 1945 e, em seguida, todo o país será convocado a cantar "We'll meet again" nas portas e janelas das casas.

"Para comemorar este acontecimento histórico, Sua Majestade a rainha discursará à nação às 21h00, hora exata em que seu pai, o rei George VI, discursou pelo rádio em 1945", anunciou o governo nesta quarta-feira (29).

Será o segundo discurso da monarca, de 94 anos, desde o início da pandemia de coronavírus.

Após a divulgação da mensagem gravada, todo o país será convidado a cantar, de suas casas, a música de Vera Lynn "We'll meet again" (Vamos nos encontrar de novo), popular nos anos 1940 para levantar a moral das tropas.

A rainha utilizou a frase em seu discurso de 5 de abril, com o qual tentou dar esperança aos britânicos no início do confinamento.

"Dias melhores virão: reencontraremos nossos amigos, reencontraremos nossas famílias, vamos nos encontrar de novo", disse.

Além disso, seu filho, o príncipe Charles, lerá um trecho do diário do rei George VI de 8 de maio de 1945.

As celebrações devem começar com dois minutos de silêncio.

Em consequência da pandemia, eventos como festas nas ruas, um desfile de veteranos ou a reprodução em locais públicos do discurso do primeiro-ministro Winston Churchill foram cancelados.

O governo estimula a população, confinada desde 23 de março, a celebrar a data em suas casas, com a divulgação de ideias de jogos, receitas e atividades.

"Nestes tempos difíceis, os atos de celebração são ainda mais comovente", afirmou o ministro da Cultura, Oliver Dowden.