Airbus tem prejuízo líquido de EUR 481 milhões no 1º trimestre

A fabricante europeia de aviões Airbus registrou um prejuízo líquido de 481 milhões de euros (522 milhões de dólares) no primeiro trimestre, devido aos efeitos da pandemia de novo coronavírus, anunciou a empresa.

No mesmo período do ano passado, a Airbus registrou lucro líquido de 40 milhões de euros.

O faturamento da empresa no primeiro trimestre caiu 15,2%, a 10,6 bilhões de euros.

A queda no faturamento "reflete o ambiente difícil que afeta o mercado da aviação comercial", indicou a Airbus.

No primeiro trimestre, a Airbus entregou 40 aviões a menos que no mesmo período de 2019 em consequência da pandemia, de acordo com a empresa.