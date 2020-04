Comunicado do Business Wire :Neuraptive Therapeutics, Inc.

A Neuraptive Therapeutics, Inc. (Neuraptive), uma empresa de biotecnologia em fase clínica dedicada ao desenvolvimento de novos produtos terapêuticos e médicos para atender às necessidades não atendidas no tratamento de lesões nos nervos periféricos (PNI, peripheral nerve injuries), anunciou hoje que a US Food and Drug Administration (FDA) autorizou o pedido de novo medicamento investigativo (IND, investigational new drug) da Neuraptive para NTX-001 em pacientes com PNI único com transecção aguda.

"Estamos satisfeitos por ter recebido autorização para o primeiro IND da empresa e estamos entusiasmados em iniciar o teste ainda este ano", disse Evan Tzanis, vice-presidente executivo e chefe de pesquisa e desenvolvimento. "Estamos ansiosos para trabalhar com os pesquisadores à medida que avançamos o NTX-001 da Neuraptive na clínica para o tratamento de lesões nos nervos periféricos."

As lesões nervosas periféricas que resultam em cirurgias são comuns, ocorrendo em mais de 600.000 pacientes anualmente nos Estados Unidos, com aproximadamente 80% das lesões nervosas ocorrendo nas extremidades superiores. O estudo de fase 2 da Neuraptive avaliará a segurança e a eficácia do NTX-001 em relação ao padrão atual de atendimento em lesões nas extremidades superiores. O NTX-001 está sendo desenvolvido nos EUA no percurso de desenvolvimento FDA 505 (b) (2), no qual os componentes contidos no produto estão presentes em medicamentos aprovados e existentes, permitindo o potencial de um programa de desenvolvimento mais simplificado.

"As intervenções atuais não impedem a degeneração irreversível que ocorre dentro de 48 a 72 horas após a lesão. Acreditamos que o NTX-001 tem o potencial de diminuir ou impedir esse processo degenerativo para que os nervos se recuperem mais rapidamente e os pacientes possam evitar deficiências que geralmente resultam desses tipos de lesões nervosas", disse Ivan Gergel, MD, presidente executivo do Conselho da Neuraptive. "Esperamos que o NTX-001 possa ser um tratamento revolucionário para os médicos oferecerem aos pacientes submetidos a reparos no PNI."

Sobre a Neuraptive Therapeutics

A Neuraptive está criando novas terapias inovadoras para reparos nervosos, a fim de melhorar os resultados clínicos de pacientes e cirurgiões que cuidam deles. O produto terapêutico de franquia da empresa, NTX-001, tem o potencial de melhorar a qualidade e a velocidade da recuperação da sensação e função nervosas de pacientes elegíveis que sofreram lesões traumáticas ou que estão passando por procedimentos cirúrgicos reconstrutivos. A Neuraptive está avançando rapidamente em seu pipeline e alavancará seus recursos para fazer a transição para uma empresa em estágio clínico. Os investidores incluem os novos investidores na área de saúde da Rhein por meio do Fund 18 e da Ben Franklin Technology Partners. A empresa está sediada na Filadélfia, PA, e possui escritórios perto de Boulder, CO, além de instalações médicas de translação cirúrgica no Centro Médico Anschutz da Universidade do Colorado em Aurora, CO. Para obter mais informações, consulte www.neuraptive.com.

Sobre a New Rhein Healthcare Investors

A New Rhein é uma administradora de fundos de capital de risco/estágio inicial de crescimento cuja estratégia de investimento se concentra em moléculas comprovadas usadas de novas maneiras, como novas formas de entrega e possíveis novas indicações e uso. Dessa maneira, New Rhein limita os riscos baseados na ciência e se concentra no desenvolvimento e execução. Os investimentos anteriores incluíram medicamentos para a doença de Alzheimer, distúrbios oftálmicos, doenças respiratórias e diagnóstico de oncologia molecular. Os parceiros, associados e consultores da New Rhein são ex-executivos experientes do setor com sólidos registros de experiência operacional, de investimento e transacional. New Rhein combina uma experiência significativa em acordos com uma profunda experiência operacional, permitindo adaptar o acordo correto para a situação certa e, trabalhar com as empresas de seu portfólio para obter o máximo valor em seus produtos. Para mais informações, acesse www.newrhein.com.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários dos EUA de 1995, incluindo, entre outras, declarações que fazemos sobre o tempo para o início dos ensaios clínicos. As declarações prospectivas não são fatos históricos nem garantias de desempenho futuro. Em vez disso, baseiam-se apenas em nossas crenças, expectativas e premissas atuais em relação ao futuro de nossos negócios, planos e estratégias futuras, eventos e tendências antecipadas, economia e outras condições futuras e estão sujeitos a incertezas, riscos e mudanças inerentes às circunstâncias que são difíceis de prever e muitas estão fora de nosso controle.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

