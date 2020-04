China abre em 22 de maio sessão anual do Parlamento

A sessão anual do Parlamento chinês, o grande encontro dos líderes do regime comunista, será inaugurada no dia 22 de maio, com dois meses e meio de atraso devido à epidemia de coronavírus, informou nesta quarta-feira a agência Nova China (Xinhua).

A ocasião, que costuma reunir cerca de 3 mil deputados no Palácio do Povo em Pequim, será a ocasião para o presidente Xi Jinping proclamar a vitória do país sobre a epidemia do novo coronavírus.

A sessão de 2020 estava prevista para o início de março, mas foi adiada devido à pandemia, cujo epicentro foi a cidade chinesa de Wuhan.

A covid-19 surgiu no final de 2019 em Wuhan, na província central de Hubei, e infectou quase 83 mil pessoas na China, matando 4.633, antes de se alastrar por todo o mundo.

Após atingir seu pico em fevereiro, o número de novas infecções caiu consideravelmente, e nesta quarta-feira foram comunicados apenas 22 novos casos, sendo 21 procedentes do exterior.

Não há registro de mortes por covid-19 na China desde o dia 15 de abril.

A agência de notícias não informa a duração da sessão parlamentar, que geralmente leva dez dias, ou se os delegados participarão fisicamente ou por videoconferência.

Devido à ameaça dos casos importados e assintomáticos da doença, Pequim segue impondo quarentena de 14 dias a qualquer um que chegue à cidade, inclusive residentes de outras regiões do país.