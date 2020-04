Coronavírus: China registra 22 novos casos e nenhuma nova morte

A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta terça-feira, 28, que o país registrou 22 novos casos de coronavírus, com um deles de transmissão local, e nenhuma nova morte por covid-19. No total, o país asiático tem 82.858 pessoas infectadas e 4.633 óbitos decorrentes da doença.



Fora da China continental, Hong Kong já registrou 1.037 casos de coronavírus e quatro mortes; Macau informou 45 infectados, com nenhuma morte; e Taiwan registrou 429 casos e seis óbitos.