Os ministros dos esportes dos estados federados alemães (Länder) estipulam que o campeonato de futebol retorne "em meados ou no final de maio" e com portões fechados, enquanto aguardam a autorização do governo para concluir uma temporada que foi suspensa devido à pandemia de coronavírus.

Os chefes de governo dos 16 estados consideraram "justificável" que o campeonato retorne com "estádios vazios" em "meados ou final de maio", em comunicado enviado após a reunião na segunda-feira.

"A Liga Alemã de Futebol deve estabelecer e impor medidas mais rígidas de higiene e condições médicas", disseram eles.

A chanceler Angela Merkel deve se reunir na quinta-feira em Berlim com os governantes dos estados.

Na semana passada, a DFL anunciou que estava pronta para retomar a competição em 9 de maio, com portões fechados, aplicando medidas sanitárias e testando jogadores regularmente.

Esse possível volta da competição tornaria a Bundesliga a primeira das principais ligas europeias a retomar o futebol, interrompida desde meados de março, enquanto a Alemanha lança sua campanha de desconfinamento, em um país onde a COVID-19 deixou 6.000 mortos.

Políticos influentes, como o ministro da Saúde, Jens Spahn, apoiaram os planos de retomada da liga, que atualmente estão sendo analisados pelo ministro do Trabalho.

Os jornais Bild e Sueddeutsche Zeitung estimam que 9 de maio seja "provavelmente" muito cedo para retomar o campeonato.

O presidente do Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, observou que "toda a Bundesliga pode ir pelo ralo" se esta temporada não for retomada.

"Trata-se nada mais e nada menos de salvar o futebol", disse Watzke à Sky Sport News.

Os clubes alemães estão muito interessados em finalizar o campeonato antes de 30 de junho, para poder receber integralmente os direitos televisivos, cerca de 300 milhões de euros.