Petróleo fecha com queda moderada em Nova York

O barril de petróleo nos Estados Unidos fechou em queda nesta terça-feira, depois de um dia extremamente volátil, em que caiu mais de 20%, em um mercado que continua preocupado com a saturação da capacidade de armazenamento de petróleo.

Depois de cair mais de 21% durante a sessão, o barril de "light sweet" (WTI) cotado em Nova York para entrega em junho perdeu 3,4%, chegando a US$ 12,34.

N mercado de Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega no mesmo prazo subiu 2,4%, terminando em US $ 20,46.