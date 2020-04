México e UE concluem modernização de acordo de livre-comércio

O México e a União Europeia (UE) anunciaram nesta terça-feira que concluíram o processo de modernização de seu acordo de livre comércio, dois anos depois de chegarem a um acordo inicial.

Ambas as partes resolveram os últimos aspectos pendentes, especificamente, o "escopo da abertura dos mercados de compras públicas" no México, que o governo federal mexicano deveria negociar com os diferentes estados do país.

Assim, as empresas europeias poderão acessar os "mercados contratantes de 14 estados mexicanos que representam 64% do PIB mexicano", disseram fontes em Bruxelas à AFP, enfatizando que é a "primeira vez" que o México abre seu mercado de compras nos distritos.

O México e a UE anunciaram em abril de 2018 um acordo inicial nas negociações que começaram em maio de 2016 para modernizar o acordo comercial em vigor desde 2000, que foi objeto de revisão legal desde então.

O acordo "inclui novos temas, como energia e matérias-primas, desenvolvimento sustentável, pequenas e médias empresas, boas práticas regulatórias, transparência e anticorrupção", afirmou o ministério da Economia mexicano em comunicado.

"Quando entrar em vigor, este acordo ajudará a UE e o México a consolidar nossas respectivas economias e aumentarem o emprego", disse o comissário europeu de Comércio Phil Hogan, que encerrou as negociações por telefone com o Secretário de Economia Graciela Márquez.

No México, é o Senado ue deve ratificar o tratado.

O processo de ratificação na UE poderia começar no primeiro trimestre de 2021, disse Inmaculada Rodríguez-Piñero, relatora do pacto no Parlamento Europeu, para quem este é o "acordo mais ambicioso e moderno a ser assinado pela UE", disse à AFP.

O comércio entre o México, um mercado de quase 130 milhões de habitantes, e a UE, um bloco de quase 450 milhões de pessoas desde a saída do Reino Unido, triplicou desde que o acordo entrou em vigor. O México é o maior parceiro comercial da UE na América Latina.