Saúde britânica desenvolve aplicativo de rastreamento focado no coronavírus

A saúde pública britânica poderá ter pronto em semanas seu próprio aplicativo de rastreamento do coronavírus para smartphones que, diferentemente de softwares rejeitados de Apple e Google, centraliza a informação, apesar do temor de que ameace a privacidade dos usuários.

Matthew Gould, encarregado do setor de inovação digital do serviço público de saúde NHSX, afirmou nesta terça-feira (28) que esta ferramenta para detectar os contatos de pessoas infectadas com COVID-19 poderia estar disponível em "duas ou três semanas".

Será testado em uma pequena área para medir sua eficácia, especificou diante de um comitê parlamentar de ciência e tecnologia.

Este software utiliza a tecnologia Bluetooth para manter um registro anônimo dos outros usuários de smartphones com quem uma determinada pessoa entra em contato.

O usuário pode decidir enviar os dados ao aplicativo se começar a apresentar sintomas de COVID-19 ou testar positivo.

Neste caso, será enviada uma notificação a essas outras pessoas.

De acordo com a BBC, a saúde britânica decidiu desenvolver o aplicativo internamente ao invés de usar um semelhante criado pela Apple e Google, apesar dos temores sobre seus riscos à privacidade.

A versão do NHSX vincula os contatos de forma centralizada através de um servidor. O outro modelo, por outro lado, faz isso através de telefones individuais.

Pesquisadores britânicos garantem que isso facilita o acompanhamento da propagação do vírus, mas outros países europeus favoreceram a abordagem "descentralizada" por motivos de privacidade.

A associação britânica de defesa dos direitos civis "Liberty" expressou seu temor de que o aplicativo se torne uma ferramenta de vigilância e de que a população se veja obrigada a compartilhar informações sobre seus movimentos.

Na semana passada, o governo explicou que o aplicativo ajudaria a rastrear os novos casos, uma vez que se relaxe o confinamento, imposto em 23 de março e prolongado até 7 de maio.

O número de mortes e infecções está em queda, mas o primeiro-ministro Boris Johnson alertou na segunda-feira que um relaxamento total das restrições não é imitente.

O NHSX se "prepara para ter o aplicativo pronto para quando for necessário, para o momento em que o país busque ter as ferramentas para sair do confinamento com segurança", afirmou Gould.