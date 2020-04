UE examinará perdão da dívida solicitada por países africanos

A União Europeia (UE) prometeu nesta terça-feira examinar o pedido de perdão da dívida emitida por cinco países africanos, conhecido como G5 Sahel, com os quais acordaram 194 milhões de euros para fortalecer suas forças de segurança.

O compromisso foi adotado durante uma cúpula de videoconferência entre os presidentes das instituições da UE e os líderes do Mali, Níger, Burkina Faso, Mauritânia e Chade dedicada ao apoio a ações de luta contra o terrorismo.

"Anunciamos 194 milhões de euros adicionais para fortalecer as forças de segurança e acelerar a retomada do Estado e a prestação de serviços básicos em áreas frágeis", anunciou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou em um comunicado que se comprometeu a informar os parceiros internacionais "com vistas a examinar os pedidos dos países africanos pelo cancelamento total da dívida africana".

O objetivo do cancelamento seria ajudar os países africanos a combater a disseminação do novo coronavírus, especialmente quando a África parece ser particularmente vulnerável à pandemia que também atingirá suas economias.

O G20, que agrupa as principais economias do planeta, decidiu em meados de abril suspender o pagamento da dívida por 40 anos por quarenta países africanos, incluindo os mais pobres do mundo.