Espanha flexibilizará confinamento gradualmente até fim de junho

A Espanha irá flexibilizar seu rigoroso confinamento devido ao coronavírus gradualmente e em velocidades diferentes em seus territórios, um processo que deve terminar no final de junho, anunciou nesta terça-feira o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

"No final de junho, estaríamos como um país nessa nova normalidade, se a evolução da epidemia for controlada em cada um dos territórios", disse Sánchez, que explicou que a desescalada durará entre seis e oito semanas em que a saída das pessoas de casa, a abertura de lojas e hotéis e as atividades de lazer serão flexibilizadas.