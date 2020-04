Comunicado do Business Wire :Radicle Growth

Radicle Growth, um fundo de aceleração, e Syngenta, uma empresa líder na agricultura que ajuda a melhorar a segurança alimentar mundial, anunciou hoje o lançamento do The Radicle Protein Challenge by Syngenta. Juntas, a Radicle e a Syngenta identificarão duas empresas com soluções inovadoras para dar suporte ao futuro das proteínas (que pode incluir fontes de proteínas novas ou experimentais ou tecnologias de conversão de proteínas), que estão resolvendo desafios que vão desde a agricultura baseada em plantas até o lado regenerativo da agricultura, com investimentos de US$ 1,25 milhão.

Radicle e Syngenta estão buscando empreendedores representando empresas de todas as categorias de todo o mundo para solicitar US$ 1,25 milhão em investimentos - US$ 1 milhão ao vencedor do Challenge e US$ 250 mil para o segundo colocado - a fim de acelerar o crescimento de suas tecnologias. As inscrições estão abertas até 29 de maio de 2020. Os vencedores receberão não apenas um investimento significativo e um programa acelerador personalizado da Radicle Growth, mas também terão acesso à ampla experiência em agricultura da Radicle e Syngenta e às redes globais de técnicas agrícolas para avançar e promover sua tecnologia.

"Fontes inovadoras de proteínas são cada vez mais importantes para uma população em crescimento. Estamos entusiasmados por cooperar com a Radicle e empreendedores de todo o mundo com o fim de acelerar a inovação e estou ansioso em conhecer as muitas ideias criativas", disseErik Fyrwald, Diretor Executivo da Syngenta. "Nossa missão na Syngenta de ajudar os agricultores a fazer o melhor uso dos recursos disponíveis e a tratar de cultivos que necessitamos de modo ambientalmente compatível e saudável, inclui fornecer os melhores produtos, tecnologias e consultoria agronômica."

Após o encerramento das inscrições, vários meses de trabalho de devida diligência serão iniciados e 4 a 6 finalistas serão identificados no grupo de candidatos. Os finalistas participarão de uma competição de Pitch Day neste outono. Cada empresa terá a oportunidade de se apresentar diante de um destacado júri, incluindo Erik Fyrwald, que irá deliberar e selecionar os dois vencedores.

"Recentes dados do Gallup confirmaram que quase um quarto dos americanos está comendo menos carne do que nunca. Isto aumentou a demanda por alternativas de agricultura celular e vegetal às fontes tradicionais de proteínas", afirmou Kirk Haney, Sócio-Gerente da Radicle Growth."Muitas empresas com foco neste espaço têm trabalhado arduamente com planos de lançamento a curto prazo. Conseguir que o produto atenda à demanda do consumidor é apenas metade da batalha, o preço também precisa estar correto. Estamos na expectativa em ver as empresas emergindo e buscando crescer neste espaço bem como fornecendo o capital necessário para superar os desafios de crescer neste segmento e ficar à frente das demandas dos consumidores."

Para obter mais informações sobre 'The Radicle Protein Challenge by Syngenta', acesse http://radicle.vc/the-radicle-challenge/.

Sobre a Radicle Growth

Radicle Growth é um fundo de aceleração com sede em San Diego que seleciona startups inovadoras de técnicas agrícolas e tecnologia de alimentos para investimentos, garantindo que tecnologias poderosas e disruptivas atinjam todo seu potencial. Além de fornecer capital em estágio inicial, oferecem um ambiente fértil aos visionários no espaço agrícola para florescerem. Sua plataforma de propriedade é única no setor agrícola, preenchendo um enorme vazio no mercado, identificando as tecnologias mais inovadoras e as acelerando com uma série de iniciativas de valor agregado. Para se conectar e aprender mais sobre a Radicle Growth, siga-nos no LinkedIn, Instagram, Twitter.

Sobre a Syngenta

A Syngenta é uma das principais empresas agrícolas do mundo. Nossa ambição é ajudar a alimentar o mundo com segurança e cuidar do planeta. Nosso objetivo é melhorar a sustentabilidade, qualidade e segurança da agricultura com ciência de classe internacional e soluções inovadoras para as culturas. Nossas tecnologias permitem que milhões de agricultores em todo o mundo façam melhor uso de recursos agrícolas limitados. Com 28.000 pessoas em mais de 90 países, estamos trabalhando para transformar o modo como os cultivos são tratadas. Por meio de parcerias, cooperação e 'The Good Growth Plan', estamos comprometidos em melhorar a produtividade agrícola, resgatar a terra degradada, melhorar a biodiversidade e revitalizar as comunidades rurais. Para saber mais, acesse www.syngenta.com e www.goodgrowthplan.com.

