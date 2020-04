Confiança dos consumidores nos EUA registra forte queda em abril

A confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu em abril pelo segundo mês consecutivo, devido à crise do coronavírus, e o índice do Conference Board passou de 118,8 em março para 86,9, uma queda acentuada - apontam dados divulgados nesta terça-feira (28).

O índice que mede a confiança atual caiu 90 pontos, para 76,4, o maior declínio já registrado.

Esses números refletem "a forte contração da atividade econômica e o forte aumento nos pedidos de seguro-desemprego causados pela crise da COVID-19", disse a diretora-chefe de indicadores econômicos do Conference Board, Lynn Franco, em um comunicado.