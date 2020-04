Portugal se prepara para suspender estado de emergência

O estado de emergência em vigor em Portugal desde 19 de março para conter a pandemia de coronavírus terminará no fim de semana, anunciou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com a advertência de que a retomada das atividades acontecerá por "etapas".

O terceiro período do estado de emergência de 15 dias terminará no sábado à meia-noite e "esperamos que não seja necessário voltar a impô-lo no futuro", declarou o chefe de Estado à imprensa.

O primeiro-ministro António Costa deve anunciar na quinta-feira quais setores poderão retomar as atividades a partir do dia 4 de maio.

Durante o fim de semana prolongado, que começa na sexta-feira 1 de maio, como aconteceu na Semana Santa, os portugueses não poderão sair de suas localidades de residência, exceto para trabalhar nas atividades consideradas essenciais desde o início do confinamento.

Nesta terça-feira, o chefe de Governo se reunirá com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol e os dirigentes dos três grandes clubes do país (Benfica, Porto e Sporting) para discutir as modalidades de uma eventual retomada do campeonato nacional que, segundo a imprensa, na melhor das hipóteses poderia acontecer no início de junho.

Portugal, onde os primeiros casos de contágio de COVID-19 foram detectados mais tarde que em outros países europeus, como a vizinha Espanha, registra um balanço de quase 1.000 mortes e pouco mais de 24.000 infectados.