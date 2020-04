França reabrirá o comércio em 11 de maio e exigirá máscaras nos transportes públicos

O primeiro-ministro da França, Edouard Philippe, anunciou nesta terça-feira (28) a reabertura a partir de 11 de maio de todo o comércio do país, com exceção de restaurantes e cafés, e o uso obrigatório de máscaras nos transportes públicos.

Em um discurso no Parlamento, Philippe afirmou que as medidas de confinamento impostas no país há seis semanas ajudaram a frear a epidemia e evitaram dezenas de milhares de mortes, mas que agora é necessário retomar nossas vidas "progressivamente" e com "prudência".