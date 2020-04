Crise do petróleo afunda resultados da BP

A gigante britânica de hidrocarbonetos BP anunciou, nesta terça-feira (28), uma forte perda líquida de US$ 4,4 bilhões no primeiro trimestre, em meio a uma crise no mercado de petróleo atingido pela pandemia de coronavírus.

A BP, assim como o setor como um todo, enfrenta uma crise inédita, com um colapso nos preços, especialmente em março, devido a uma demanda mundial em queda livre.

O grupo obteve um lucro líquido de US$ 2,9 bilhões no mesmo período anterior, como lembra o comunicado.

"Nossa indústria está sendo bastante afetada pelos impactos sobre a oferta e a demanda, de uma magnitude nunca vista até agora", destaca o CEO do grupo, Bernard Looney.

A BP espera produzir ainda menos no segundo trimestre em relação ao primeiro, enquanto suas atividades de refino continuarão se desacelerando.

No total, sua produção caiu 2,8% no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2019, para 3,7 milhões de barris por dia.

Para compensar a situação, a BP tem tomado uma série de medidas, incluindo uma redução de 25% em seus investimentos, que cairão para US$ 12 bilhões este ano.