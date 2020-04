Mais de 210.000 mortes por coronavírus no mundo

A pandemia do novo coronavírus provocou mais de 210.000 mortes no mundo, 85% delas na Europa e nos Estados Unidos, desde que surgiu na China em dezembro, de acordo com um balanço da AFP, baseado em fontes oficiais, atualizado na manhã desta terça-feira.

No total foram registrados 210.930 falecimentos e 3.027.853 casos. A Europa, com 126.793 mortes e 1.404.171 casos, é o continente mais afetado. Estados Unidos lideram a lista de países com o maior número de vítimas fatais (56.253), seguido por Itália (26.977), Espanha (23.822), França (23.293) e Reino Unido (21.092).