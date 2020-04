Comunicado do Business Wire :Bureau Veritas

Bureau Veritas, líder mundial em serviços de teste, inspeção e certificação (TIC), desenvolveu um conjunto de soluções para oferecer suporte a empresas de todos os tamanhos, à medida reiniciam suas atividades comerciais.

Didier Michaud-Daniel, diretor executivo, comentou:

"A prioridade para todas as empresas é voltar ao trabalho o mais rápido possível e com condições adequadas de saúde, segurança e higiene para seus funcionários e clientes. Com base em 200 anos de experiência em gestão de riscos, o Bureau Veritas desenvolveu um conjunto de soluções para atender às necessidades de todos os setores da economia, enquanto reabrem para os negócios.

"Empresas e autoridades públicas com instalações abertas ao público precisam demonstrar a seus clientes e usuários a implementação das medidas de proteção necessárias. As empresas dos setores industrial, de construção e serviços precisam ser capazes de proteger seus funcionários quando voltarem ao trabalho, no local ou em seus escritórios.

"Nossa presença geográfica em 140 países e uma experiência inigualável em processos de certificação são um ativo considerável, já que nos permitem oferecer às empresas, autoridades públicas e à sociedade como um todo nossos serviços e profundo conhecimento das especificidades e regulamentações locais."

"Reinicie seu negócio com o BV" foi desenvolvido em colaboração com vários especialistas e partes interessadas. Os objetivos do Bureau Veritas são:

- Garantir que os procedimentos de saúde, segurança e higiene adotados para a retomada das atividades atendam às regulamentações locais e internacionais, assim como às melhores práticas reconhecidas - Confirmar que os procedimentos definidos são relevantes para as necessidades específicas da área de negócios da empresa e que foram efetivamente implementados - Entregar uma certificação ou uma etiqueta de conformidade, graças ao seu papel de parte externa independente confiável.

"Reinicie seu negócio com o BV" foi idealizado para lidar com os riscos específicos de todos os locais onde as pessoas vivem e trabalham, desde canteiros de obras e fábricas até escritórios, hotéis, restaurantes, lojas e instalações públicas.

"Mais do que nunca, o nosso papel como uma parte externa especialista e independente é essencial para criar as condições de confiança neste período de reinício das atividades", acrescentaDidier Michaud-Daniel. "O Bureau Veritas está empenhado em empregar todos os esforços para proteger a saúde e a segurança de seus funcionários e clientes."

Para mais informações sobre o programa "Reinicie seu negócio com o BV", contate:restartwithbv@bureauveritas.com

Sobre o Bureau Veritas

Bureau Veritas é o líder mundial em testes, inspeção e certificação. Criado em 1828, o Grupo tem mais de 78 mil funcionários localizados em mais de 1.500 escritórios e laboratórios do mundo inteiro. O Bureau Veritas ajuda os seus clientes a melhorar o desempenho, oferecendo serviços e soluções inovadoras para garantir que seus ativos, produtos, infraestrutura e processos atendam às normas e regulamentos em termos de qualidade, saúde e segurança, proteção ambiental e responsabilidade social. O Bureau Veritas está listado na Euronext Paris e pertence ao índice Next 20. Compartimento A, código ISIN FR 0006174348, símbolo de ações: símbolo de ações: BVI. Para mais informações, acesse www.bureauveritas.com e siga-nos no Twitter (@bureauveritas) e LinkedIn.

Contatos de analistas/investidores Laurent Brunelle +33 (0)1 55 24 76 09 laurent.brunelle@bureauveritas.com

Florent Chaix +33 (0)1 55 24 77 80 florent.chaix@bureauveritas.com

Contatos da mídia Véronique Gielec +33 (0)1 55 24 76 01 veronique.gielec@bureauveritas.com

DGM Conseil +33 (0)1 40 70 11 89 thomasdeclimens@dgm-conseil.fr quentin.hua@dgm-conseil.fr

