Fed expande programa de empréstimos a cidades pequenas

Nesta segunda-feira, o Federal Reserve dos Estados Unidos ampliou um novo programa de empréstimos para crises para conceder recursos a mais cidades e municípios na tentativa de atenuar os danos econômicos da pandemia de coronavírus.

O Fed reduziu os limiares de população anunciados no início deste mês no Mecanismo Municipal de Empréstimos (MLF) para estender o financiamento a condados dos EUA com uma população de 500.000 ou mais, e cidades dos EUA com uma população de pelo menos 250.000 residentes.

O mínimo anterior era de dois milhões de residentes para municípios e um milhão para cidades, o que limitou a participação a apenas 76 entidades, incluindo todos os 50 estados dos EUA e Washington, DC.

"Os novos limiares populacionais permitem que substancialmente mais entidades tomem empréstimos diretamente do MLF do que o plano inicial anunciado em 9 de abril", afirmou o Fed em comunicado.

O Banco Central americano lançou rapidamente uma série de novos veículos para emprestar dinheiro à economia dos EUA antes mesmo de começar a ver os danos impostos pelo fechamento generalizado de negócios e pela perda de empregos.

Segundo o MLF, o Fed "oferecerá até US$ 500 bilhões em empréstimos a estados e municípios para ajudar a gerenciar as tensões no fluxo de caixa causadas pela pandemia de coronavírus".

O Fed também está comprando quantias ilimitadas de bônus do Tesouro americano e títulos corporativos, além de apoiar um programa que oferece empréstimos bancários a pequenas empresas.

Também empresta para empresas de maior porte por meio de sua facilidade de empréstimos na Main Street.