Comunicado do Business Wire :Delos

Well Living Lab, uma colaboração da Clínica Delos e Mayo dedicada à pesquisa do impacto do ambiente interno na saúde humana, anunciou hoje um plano abrangente para estudar o design e a operação de áreas de trabalho para ajudar a impedir a propagação de vírus respiratórios. Isso incluirá pesquisas realizadas no laboratório, além de aplicativos e intervenções em escritórios corporativos nos EUA e internacionalmente.

Well Living Lab, adjacente ao campus da Mayo Clinic em Rochester, Minnesota, usará seu espaço configurável de escritório "living lab" para gerar insights e avaliar tecnologias para reduzir o risco de transmissão de vírus respiratório nos ambientes de trabalho. Rico em tecnologia de sensores e altamente configurável, o laboratório foi projetado para simular várias configurações ambientais internas. A Cushman & Wakefield contribuirá com seus conhecimentos em estratégia de trabalho e práticas de design, incluindo protocolos para manter políticas de distanciamento físico e outros conceitos para retornar aos escritórios. A Delos contribuirá com expertise em estratégias de filtragem de ar para reduzir a concentração de material particulado, protocolos de higiene de superfície, algoritmos projetados para remediar preocupações ambientais internas e software para promover a adoção de mudanças comportamentais necessárias para apoiar ambientes saudáveis. A Hines contribuirá com as lições aprendidas em sua história de seis décadas de criação de imóveis inovadores e sustentáveis, com experiência em liderança e gerenciamento de pensamento de muitos dos principais líderes da empresa em desenvolvimento, engenharia, inovação e gerenciamento de propriedades em todos os setores de produtos.

"Sabemos que as construções têm um tremendo impacto em nossa saúde e bem-estar, e o papel dos espaços internos tornou-se mais importante do que nunca", disse Paul Scialla, fundador e CEO da Delos. "Ao contemplarmos a reabertura de nossos escritórios na sequência do COVID-19, é fundamental que adotemos uma abordagem baseada em evidências para tornar nossos espaços de trabalho mais seguros quando retornarmos. Estamos entusiasmados com a oportunidade de estender a pesquisa pioneira do Well Living Lab no cruzamento das ciências da saúde, construção e ciências comportamentais para o campo com organizações líderes como Cushman & Wakefield e Hines."

Para avançar nas diretrizes de retorno ao trabalho, Well Living Lab utilizará seus recursos de estudo de campo para intervenções nos escritórios de Cushman & Wakefield e Hines, juntamente com a sede global da Delos em Nova York. A Hines possui um portfólio de gerenciamento global de mais de 500 propriedades e está identificando locais, edifícios e áreas de trabalho que complementarão e impulsionarão esta pesquisa. Coletivamente, as informações coletadas de todos os sites participantes serão agregadas para informar o avanço contínuo das diretrizes. O estudo também foi elaborado para incluir a participação em outros locais de campo de inquilinos e proprietários corporativos adicionais.

"Estamos ansiosos por essa colaboração contínua com a Delos e o Well Living Lab, enquanto trabalhamos juntos para promover um local de trabalho seguro à medida que os escritórios reabrem", disse Brett White, presidente e CEO executivo da Cushman & Wakefield. "Planejamos demonstrar estudos científicos baseados em evidências para a inovação contínua de nossos produtos, enquanto ajudamos nossos clientes a se prepararem para a próxima recuperação."

Jeff Hines, CEO da Hines, comentou: "Nosso pessoal foi pioneiro na criação de imóveis progressivos que melhoram o ambiente construído. Portanto, juntar-se a esse esforço é uma maneira natural de retribuir, enquanto continuamos antecipando e atendendo às necessidades de inquilinos, clientes e investidores."

Os pesquisadores do Well Living Lab avaliarão maneiras de otimizar a eficácia da redução da concentração de material particulado no ar, descontaminação da superfície, padrões comportamentais de distanciamento físico, construção de protocolos de entrada como triagem térmica, assim como desempenho, resiliência emocional e satisfação dos funcionários. Os cientistas da saúde, da construção e comportamento da Delos fornecerão apoio consultivo ao longo do estudo. A estrutura de descoberta, tradução e aplicação do Well Living Lab adaptada da abordagem de pesquisa da Mayo Clinic moverá as descobertas ao campo para impactar vidas.

"Nossos clientes estão muito interessados em novas estratégias de local de trabalho que se alinham à ciência na vanguarda da luta contra o COVID-19", disse Despina Katsikakis, chefe de desempenho de negócios no local de trabalho da Cushman & Wakefield. "Temos o prazer de expandir nosso protótipo 6 Feet Office com mais testes em áreas como tecnologias avançadas de filtragem de ar e higiene de superfície."

Desde 2016, Well Living Lab reuniu as principais organizações de alianças para estudar a convergência das ciências da construção e das ciências da saúde. Isso inclui o International WELL Building Institute (IWBI), uma empresa de benefício público e membro da aliança Well Living Lab. IWBI estabeleceu uma força-tarefa COVID-19 em março de 2020 para promover o papel das construções na proteção e melhoria da saúde. Mais de 450 especialistas em saúde pública, virologistas, funcionários do governo, acadêmicos e líderes de negócios, bem como arquitetos, designers, cientistas e profissionais do setor imobiliário colaboram com os princípios de prevenção e preparação, resiliência e recuperação no que diz respeito à criação de produtos mais seguros e saudáveis em locais de trabalho, tanto em termos de espaços físicos quanto em políticas e protocolos que dão suporte à saúde geral dos funcionários. Os membros da força-tarefa incluem o 17º cirurgião geral dos Estados Unidos Richard Carmona; Membro do Conselho Consultivo Científico do Well Living Lab e professor ilustrado da UCLA na Escola Fielding de Saúde Pública e na Escola de Medicina Geffen, Dr. Jonathan Fielding; professor assistente de ciência da exposição e avaliação e diretor do programa Healthy Buildings em Harvard T.H. Joseph Allen da Escola de Saúde Pública Chan; o ex-presidente e CEO da Robert Wood Johnson Foundation e professor distinto de saúde da população e equidade na saúde da Universidade da Pensilvânia, Dra. Risa Lavizzo-Mourey; Despina Katsikakis, chefe de desempenho do local de trabalho da Cushman & Wakefield; Gerente de Sustentabilidade Global da Hines Adam Slakman;ex-diretor-geral do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças e professor ilustre do Center for Healthy Cities, Instituto de Urbanização Sustentável da China, Universidade de Tsinghua Wang Yu, M.D., PhD. As ideias e conclusões dessa força-tarefa informarão as pesquisas em andamento conduzidas pelo Well Living Lab, e o IWBI avaliará as descobertas da plataforma de pesquisa para continuar avançando no WELL Building Standard.

"Well Living Lab está em uma posição única para reunir conhecimentos e tecnologias em ciências da construção e da saúde para gerar e disseminar descobertas", disse a Dra. Veronique Roger, diretora de pesquisa e cardiologista da Mayo Clinic. "Esse conhecimento ajudará a preparar o mundo para ambientes seguros pós COVID-19 no escritório e em outras configurações."

Sobre o Well Living Lab

Well Living Lab, uma colaboração da Delos e da Mayo Clinic, dedica-se a identificar como os ambientes internos afetam a saúde e o bem-estar humanos. Conduz pesquisas científicas com seres humanos em um ambiente simulado do mundo real e compartilha descobertas práticas que podem ser aplicadas para melhorar os espaços internos onde as pessoas passam aproximadamente 90% do tempo. O laboratório possui 1.700 metros quadrados de espaço reconfigurável, rico em sensores no centro de Rochester, Minnesota. Saiba mais em welllivinglab.com

Sobre a Delos

A Delos é uma empresa de bem-estar e tecnologia imobiliária com a missão de ser o principal catalisador do mundo para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, melhorando os ambientes internos em que vivem, trabalham, dormem e se divertem. Informada por mais de sete anos de pesquisa e análise rigorosa dos impactos à saúde ambiental nas pessoas, a Delos e suas subsidiárias oferecem uma variedade de tecnologias e soluções baseadas em evidências para o ambiente construído. Delos é a fundadora do International WELL Building Institute e do WELL Building Standard, o principal padrão para edifícios, espaços interiores e comunidades que procuram implementar, validar e medir recursos que apoiam e promovem a saúde e o bem-estar humano. O International WELL Building Institute administra e continua o desenvolvimento do WELL e impulsiona a adoção no mercado. As inscrições no WELL Building Standard superaram 4.100 projetos em 59 países, abrangendo mais de 530 milhões de pés quadrados. A Delos colaborou com a Clínica Mayo para criar o Well Living Lab, um centro de pesquisa científica que usa pesquisas exclusivamente centradas no ser humano para entender a interação entre saúde e bem-estar e ambientes internos. O conselho consultivo da empresa é composto pelos principais profissionais do setor imobiliário, saúde, política governamental e sustentabilidade, incluindo o 17º Cirurgião Geral dos Estados Unidos Richard Carmona, o Dr. Jonathan Fielding da UCLA, o renomado luminar de bem-estar Deepak Chopra e o advogado de sustentabilidade Leonardo DiCaprio. Para mais informações sobre a Delos, acesse www.delos.com.

Sobre a Cushman & Wakefield

A Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) é uma empresa líder global em serviços imobiliários que oferece um valor excepcional para os inquilinos e proprietários de imóveis. A Cushman & Wakefield está entre as maiores empresas de serviços imobiliários, com aproximadamente 53.000 funcionários em 400 escritórios em 60 países. Em 2019, a empresa teve uma receita de US$ 8,8 bilhões nos principais serviços de propriedade, instalações e gerenciamento de projetos, leasing, mercado de capitais, avaliação e outros serviços. Para saber mais, acesse www.cushmanwakefield.com ou siga @CushWake no Twitter.

Sobre a Hines

Hines é uma empresa privada global de investimentos imobiliários fundada em 1957, com presença em 205 cidades em 24 países. A Hines possui aproximadamente US$ 133,3 bilhões * em ativos sob gestão, incluindo US$ 71 bilhões para os quais Hines atua como gerente de investimentos, incluindo ativos não imobiliários, e US$ 62,3 bilhões para os quais a Hines fornece serviços de terceiros em nível de propriedade. A empresa tem 165 empreendimentos atualmente em andamento em todo o mundo. Historicamente, a Hines desenvolveu, reconstruiu ou adquiriu 1.393 propriedades, totalizando mais de 459 milhões de pés quadrados. O atual portfólio de propriedades e gerenciamento de ativos da empresa inclui 539 propriedades, representando mais de 232 milhões de pés quadrados. Com vasta experiência em investimentos em todo o espectro de riscos e todos os tipos de propriedades, e um compromisso pioneiro com a sustentabilidade, a Hines é uma das maiores e mais respeitadas organizações imobiliárias do mundo. Acesse www.hines.com Para mais informação. * AUM inclui tanto a organização global Hines quanto a RIA AUM.

Well Living Lab: Laura Kjarland, kjarland.laura@mayo.edu Delos: Jamie Matos, Jamie.Matos@delos.com Cushman & Wakefield: Grace Wilk, Grace.Wilk@cushwake.com Hines: George Lancaster, George.Lancaster@hines.com

