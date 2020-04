Casa Branca cancela coletiva em meio à tensão entre Trump e a imprensa

A Casa Branca cancelou nesta segunda-feira(27) sua coletiva de imprensa diária sobre o coronavírus, programada para o final da tarde, às 17h locais.

O cancelamento segue uma multiplicação de tuítes agressivos do presidente Donald Trump contra a mídia.

Na semana passada, as divagações do presidente sobre se uma injeção de desinfetante poderia ajudar a combater a pandemia de coronavírus provocou uma onda de críticas que irritou Trump.

No sábado, o republicano deu a entender que não iria mais aparecer todos os dias.

O cancelamento da coletiva de Trump traz dúvidas se as reuniões com os outros membros do gabinete de crise - o vice-presidente Mike Pence e os médicos Anthony Fauci e Deborah Birx - vão continuar nas próximas semanas.

Enquanto isso, Trump retoma a uma das retóricas que costuma utilizar contra a imprensa: "Notícias falsas, inimigos do povo". "Nunca houve, em toda a história do nosso país, meios mais hostis e perversos do que atualmente, mesmo em meio a uma emergência nacional contra o 'Inimigo Invisível'!.

Os Estados Unidos estão prestes a superar a marca de um milhão de contágios confirmados de COVID-19.