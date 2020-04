Airbnb anuncia novos protocolos de limpeza para tentar recuperar reservas

O Airbnb anunciou nesta segunda-feira novos protocolos para limpar e desinfetar as propriedades que oferece, em um esforço para tranquilizar os viajantes e reativar as reservas na plataforma, reduzidas com a pandemia de coronavírus.

A iniciativa que será lançada em maio exige "procedimentos e diretrizes aprimorados sobre como limpar todos os cômodos de uma casa" e adiciona um programa de certificação para identificar propriedades que atendem aos novos padrões.

O protocolo de limpeza do anfitrião incluirá "informações específicas sobre a prevenção do COVID-19, como o uso de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas para hosts e produtos de limpeza e desinfetantes aprovados pelas autoridades reguladoras".

Os novos regulamentos incluem um período de espera de 24 horas entre cada ocupação da propriedade. Os anfitriões que não puderem cumprir o novo protocolo de limpeza podem optar por um "período intermediário" de 72 horas, no qual as reservas não serão permitidas.

O Airbn disse esperar que os novos protocolos ajudem a contribuir para a recuperação do setor de turismo.