AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2020 ATÉ TERÇA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 1 de Maio)

MUNDO - Ramadã - (até 23 de Maio)

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 29)

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 11 de Maio)

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Empresa-mãe do Google publica resultados trimestrais - 18H30

MIAMI (Estados Unidos) - Fique em casa, na Flórida, para combater o coronavírus - (até 3 de Maio)

VANCOUVER (Canadá) - Audiência de julgamento de extradição de diretora da Huawei Meng Wanzhou - (até 30)

Europa

ITÁLIA - Lockdown para combater coronavírus - (até 3 de Maio)

(+) MADRI (Espanha) - Números do desemprego no primeiro trimestre - 05H00

ESPANHA - Bloqueio e estado de alerta na Espanha para interromper a epidemia de coronavírus - (até 9 de Maio)

FRANÇA - Bloqueio rigoroso em vigor em toda a França para combater o coronavírus - (até 11 de Maio)

REPÚBLICA TCHECA - Estado de emergência para combater vírus - (até 30 de Abril)

REINO UNIDO - Confinamento para deter coronavírus - (até 4 de Maio)

RÚSSIA - Semana de folga para trabalhadores em tentativa de diminuir a disseminação de vírus - (até 30 de Abril)

(+) BERLIM (Alemanha) - Zoológico de Berlim reabre para o público com restrições - 04H20

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - BCE: estudo trimestral sobre distribuição de crédito na zona euro - 06H00

RÚSSIA - Protesto online contra medidas governamentais contra vírus - 13H00

(+) PARIS (França) - Pesquisa científica sobre a pandemia de COVID-19 - (até 31 de Dezembro)

MOSCOU (Rússia) - Rússia fecha fronteiras para todos os cidadãos estrangeiros - (até 1 de Maio)

ALEMANHA - 75º aniversário da libertação dos campos nazistas Buchenwald, Bergen-Belsen, Ravensbrueck e Dachau - (até 29)

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 30 de Abril 2020)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Reunião na China pode anunciar data de sessão legislativa anual, adiada por vírus - (até 29)

QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2020

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Conferência para rever o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) - 15H00 (até 10 de Maio)

LOS ANGELES (Estados Unidos) - 40º aniversário da morte de Alfred Hitchcock -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve anuncia decisão sobre taxa de juros - 16H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Facebook divulga resultados - 19H00

Europa

(+) DACHAU (Alemanha) - 75º aniversário da libertação do campo nazista de Dachau -

PARIS (França) - Airbus divulga resultados -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Videoconferência dos ministros dos Transportes da UE -

WOLFSBURGO (Alemanha) - Volkswagen divulga resultados - 03H30

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco faz transmissão da audiência geral no site do Vaticano - 06H30

Oriente Médio e África do Norte

TUNÍSIA - Estado de Emergência chega ao fim -

QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo - PNAD Mês Ref: 03/2020 - 10H00

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Twitter informa resultados - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Superavit Fiscal ( Estatisticas da Politica Fiscal ) Ref: Mês Março - 11H30

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Amazon informa resultados - 19H30

Europa

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - OMS Europa realiza reuniões semanais com a mídia sobre COVID-19 - 07H00

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Conferência de imprensa do BCE sobre política monetária na zona do euro - 10H30

(+) BERLIM (Alemanha) - Merkel mantém conversas com as principais empresas estatais sobre o alívio das restrições - 10H00

ROMA (Itália) - Agência de Proteção Civil realiza balanço diário sobre o coronavírus na Itália - 14H00

BERLIM (Alemanha) - 75º aniversário do suicidio de Hitler -

(+) MILÃO (Itália) - Dados do desemprego de março - 06H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Desemprego na Eurozona em março - 07H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Inflação na Eurozona em abril - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) CAIRO (Egito) - Liga árabe se reúne sobre os planos de Israel de anexar Cisjordânia -

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Japan Airlines divulga resultados - 04H00

SEXTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia do Trabalhador -

América

LA PAZ (Bolívia) - Vizinhos se organizam para levar comida para idosos durante a quarentena na cidade de La Paz - 12H00

Europa

(+) FRANÇA - Dia internacional dos trabalhadores: sindicatos e organizações de jovens pedem mobilizações sem procissões -

SÁBADO, 2 DE MAIO DE 2020

Europa

(+) GRÉCIA - 10 anos desde que medidas de austeridade foram introduzidas na tentativa de reduzir o déficit -

DOMINGO, 3 DE MAIO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Liberdade de Imprensa -

Europa

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco transmite a oração de Angelus no site do Vaticano - 09H00

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2020

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência de sentença do empresário brasileiro Fabio Tordin sobre papel no escândalo de corrupção da FIFA - 12H00

BRASÍLIA (Brasil) - Balanza Comercial Brasil Ref: Mês Abril - 15H30

(+) BRUXELAS (Bélgica) - UE organiza conferência de doadores para vacinas -

(+) ITÁLIA - Início do desconfinamento -

ROMA (Itália) - Agência de Proteção Civil realiza balanço diário sobre o coronavírus na Itália - 14H00