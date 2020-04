General Motors suspende dividendos e recompra de ações

A General Motors, afetada como outras fabricantes de veículos pela pandemia de COVID-19, anunciou nesta segunda-feira que suspenderá o pagamento de dividendos e seu programa de recompra de ações, beneficiando seus acionistas.

"Continuamos melhorando nossa liquidez para ajudar (a empresa) a enfrentar as incertezas criadas no mercado global por essa pandemia", disse Dhivya Suryadevara, diretora financeira da GM.

O grupo americano também afirmou em comunicado que tomou "outras medidas significativas de austeridade".

A empresa também estendeu uma linha de crédito de US$ 3,6 bilhões para três anos até abril de 2022.

Os dividendos pagos aos acionistas e os programas de recompra de ações que sustentam ou aumentam o preço do papel negociado em bolsa beneficiam os proprietários de títulos da empresa.

As vendas de veículos novos da GM caíram 7% no primeiro trimestre com as medidas de confinamento impostas nos Estados Unidos para tentar conter a disseminação do coronavírus.

Em meados de março, o grupo suspendeu a produção em suas fábricas. Às 11h40 (horário de Brasília), as ações da GM caíam 1,50% na Bolsa de Nova York. Desde o início do ano, perdeu 42%.