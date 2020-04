Comunicado do Business Wire :WorldRemit

As restrições de movimentos nos países impactam significativamente o fluxo de pagamentos internacionais. À medida que governos do mundo inteiro impõem restrições para impedir a disseminação da COVID-19, dados da empresa de transferências internacionais de dinheiro WorldRemit indicam que a maneira como as pessoas enviam e recebem dinheiro do exterior está mudando.

A WorldRemit permite que transferências internacionais de dinheiro sejam enviados desde 50 países através de sua plataforma 100% digital. Nas últimas semanas, houve um aumento significativo de novos clientes em comparação com o mesmo período do ano passado. Em países com grandes fluxos de remessas como EUA, Canadá, Espanha, Itália e Reino Unido, onde restrições de movimentos foram estabelecidas, as pessoas que ainda precisam enviar dinheiro para o exterior, mas não querem se arriscar ao deixar suas casas, começaram a migrar suas operações para os métodos digitais.

No lado do recebimento de remessas, a empresa observa que há um aumento acentuado nos fluxos de dinheiro para os canais digitais, como contas bancárias e carteiras digitais, comparados aos saques em dinheiro. Os dados coletados pela WorldRemit nas últimas semanas indicam que, onde a retirada de dinheiro é impactada devido às restrições, houve uma mudança para o serviço digital. Em países como a Tailândia e Fiji, a mudança para o carteiras digitais, recargas de celulares ou transferências bancárias foi de 100% desde a primeira quinzena de março.

Embora alguns clientes eventualmente voltem a enviar dinheiro usando uma loja ou agente de varejo, quando a pandemia passar, é possível que a migração acelerada de transferência por métodos digitais continue.

De acordo com dados do Banco Mundial (no quarto trimestre de 2019), as transferências digitais de dinheiro usando os serviços da WorldRemit são, em média, 25% mais baratas para o envio de envio de US$ 200* em comparação com fornecedores tradicionais.

Com a crise econômica global que estamos começando a experimentar, oferecer um serviço de alto valor agregado e preços competitivos aos clientes é essencial para a WorldRemit.

"Em meio ao ambiente desafiador que nossos clientes enfrentam, assumimos o compromisso de continuar a proporcionar um serviço de transferência de dinheiro que é seguro, conveniente e acessível. Imigrantes trabalhadores do mundo todo precisam de opções digitais mais seguras e eficientes para continuar a apoiar as suas famílias em tempos difíceis", diz Daniel Canning, diretor geral da WorldRemit para as Américas.

