França registra aumento histórico do desemprego

O número de desempregados (categoria A) na França registrou um aumento histórico durante um mês, em março (246.100, ou seja, +7,1%), alcançando 3.732.000 pessoas, anunciou a Pôle Emploi, agência pública de emprego.

Durante o primeiro trimestre do ano, no entanto, o aumento foi leve (+0,7%, 3.576.000 pessoas).

Em consequência da redução considerável no número de solicitantes de empregos com atividade reduzida (categorias B e C), os efetivos A, B e C aumentaram de maneira menos brusca em março (177.500, ou seja, +3,1%); permanecendo estável em 5.744.000.

"Levando em consideração o caráter excepcional da situação atual", Pôle Emploi e Dares (serviço de estatísticas do ministério do Trabalho) publicaram, além dos números trimestrais, uma nota sobre a evolução registrada apenas durante o mês de março".

O aumento de registros nas categorias A, B e C em março "é consequência tanto do aumento líquido de entradas no Pôle Emploi (+ 5,5%) quanto de uma queda acentuada nas saídas (-29,0%), destaca o comunicado.