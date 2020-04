Espanha registra 331 mortes por coronavírus em 24 horas, leve alta do balanço diário

A Espanha anunciou nesta segunda-feira 331 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, um leve aumento no balanço diário, o que levou a 23.521 o total de óbitos da pandemia.

Terceiro país com mais vítimas fatais da COVID-19, a Espanha registrou no domingo 288 mortes em 24 horas, o que representou o menor número em cinco semanas, no momento em que o governo começou a flexibilizar o confinamento estrito de sua população, com a permissão, por exemplo, para que as crianças possam sair de casa para rápidos passeios.