Mais crianças retornam à escola na Noruega

A Noruega, onde a epidemia do coronavírus retrocede, reabriu nesta segunda-feira as escolas para um novo grupo de crianças, nova etapa de uma normalização muito lenta e progressiva que preocupa alguns pais.

Algumas semanas depois dos "barnehager", que servem de creche e jardim de infância no país nórdico, chegou a vez do retorno às aulas das crianças de seis a 10 anos, em classes reduzidas a 15 alunos, depois de cinco semanas de aulas on-line.

A Noruega continua com o plano de acabar de maneira progressiva com as restrições anunciadas em 12 de março para controlar a epidemia de COVID-19 em seu território.

O país nórdico, de 4,5 milhões de habitantes, registrava até domingo 7.505 casos do novo coronavírus e 193 mortes, com uma redução do número de pessoas hospitalizadas nas últimas semanas.