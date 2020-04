Coronavírus: Nova York tem menos de 400 novas mortes neste domingo

O Estado americano de Nova York confirmou 367 novas mortes em decorrência da covid-19 entre ontem e hoje. O número ficou abaixo de 400 pela primeira vez em abril. O número de pessoas internadas, agora abaixo de 13 mil, "voltou" ao visto em 31 de março, e a quantidade de novas hospitalizações entre sábado e domingo foi de 1.087, uma nova redução em relação aos últimos dias.



Apesar de definir os números como "relativamente bons", o governador Andrew Cuomo mostrou mais uma vez cautela ao falar a respeito da reabertura do Estado. Ele lembrou que as diretrizes do governo americano para a volta às atividades determinam que o número de internações deve cair por 14 dias seguidos nos Estados que desejam reabrir os negócios.



"Vamos reabrir em fases, com uma análise regional", disse Cuomo. A primeira fase abrangerá o setor de construção e fábricas, mas apenas em negócios com menor risco de contágio. Na segunda fase, serão reabertos os negócios "mais essenciais", também ordenados pelo risco. Haverá um intervalo de duas semanas entre uma fase e outra para que o governo analise o impacto da reabertura sobre o contágio pela doença.



Na Europa, a Itália também viu o número de novas mortes cair: foram 260 óbitos confirmados, ante 415 ontem, elevando o total no país a 26.644. Entre ontem e hoje, o número de casos confirmados da doença aumentou em 2.324, para 197.675. O número de pessoas em tratamento intensivo caiu em 93 pacientes, para 2.009. O total de internados é de 21.372, 161 a menos do que ontem.



Na França, são 22.856 óbitos, com 242 novas mortes registradas neste domingo, segundo o Ministério da Saúde do país - ontem, haviam sido 369. O número de casos confirmados aumentou em 461, para 124.575. 28.217 pessoas estão internadas no país por conta da doença, redução de 5 pessoas em relação a ontem. 4.682 estão em estado grave, queda de 43 pessoas em relação a sábado.