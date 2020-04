Manifestantes se reúnem em Hong Kong mesmo com medidas de isolamento social

Manifestantes se reuniram em um shopping de Hong Kong neste domingo mesmo com medidas de distanciamento social que proíbem encontros públicos de mais de quatro pessoas. Policiais, incluindo a polícia de choque com escudos, entraram no shopping Cityplaza, em Tai Koo, para dispersar a multidão pouco depois.



Centenas de manifestantes se reuniram e cantaram um hino de protesto. Eles também gritaram slogans reiterando suas demandas ao governo, e pediram a dissolução da força policial de Hong Kong.



As demonstrações acontecem após 15 ativistas pró-democracia serem presos, no último final de semana, acusados de participarem das manifestações ocorridas no território semiautônomo em 2019 após uma controversa lei que permitia a extradição de presos para a China continental.



Os protestos deste domingo foram os maiores em Hong Kong neste ano. As manifestações se reduziram em janeiro após o início da pandemia da covid-19 na China. Hoje, Hong Kong não registrou novos casos da doença pela terceira vez nos últimos sete dias. Até o momento, o território soma 1.038 casos e quatro mortes.