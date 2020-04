Polônia poderá retomar seu campeonato de futebol no final de maio

O primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki anunciou neste sábado que o campeonato de futebol poderá ser retomado no final de maio, mas sem público nos estádios.

"O apito inicial não será amanhã", disse Morawiecki, que explicou aos repórteres que havia tomado a decisão após manter contatos com os Ministérios da Saúde e dos Esportes, assim como com os dirigentes esportivos.

"Mas temos um plano preciso para chegar à primeira partida do Ekstraklasa (campeonato profissional de futebol) que pode ser disputado no final de maio", acrescentou.

Os jogadores já estão isolados e poderão retomar o treinamento muito em breve, em uma estrutura sanitária muito rigorosa.

Morawiecki também anunciou uma retomada nas próximas semanas das provas de 'speedway', uma modalidade de motocross, que ocorre em circuitos ovais de terra, muito popular no país e cuja competição anual atrai pilotos de todo o mundo. A primeira prova será realizada no dia 12 de junho, também sem público.

O primeiro-ministro polonês também garantiu a reabertura de dois centros de treinamento para atletas de alto nível, com a perspectiva dos Jogos de Tóquio adiada para 2021. A partir de 4 de maio, as instalações esportivas serão reabertas, embora o número de atletas seja limitado no momento. Também serão autorizadas partidas de tênis ao ar livre.