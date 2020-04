Mortos no mundo por COVID-19 passam de 200.000 às 16h de Brasília

A pandemia do novo coronavírus causou mais de 200 mil mortos no mundo, 90% dos quais na Europa e nos Estados Unidos desde que surgiu em dezembro na China, segundo balanço feito pela AFP a partir de fontes oficiais neste sábado às 19H00 GMT (16h de Brasília).

Desde o começo da epidemia foram contabilizados 2.864.071 casos de contágio em 193 países ou territórios e 200.736 mortos. O número de casos positivos reflete apenas parte do total de infecções, devido às políticas díspares adotadas por países diferentes para diagnosticar os casos, pois alguns só o fazem com as pessoas que precisam de hospitalização.

Nas últimas 24 horas foram registradas 6.813 novas mortes e 93.320 contágios no mundo. Os países que registraram o maior número de mortos foram os Estados Unidos (2.710), o Reino Unido (813) e a Itália (415).

O número de mortos nos Estados Unidos, que registraram seu primeiro óbito vinculado ao vírus no começo de fevereiro, chegou a 53.070. O país registrou 924.865 contágios. As autoridades consideram que 99.346 pessoas se curaram.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália (26.384 mortos e 195.351 casos), Espanha (22.902 mortos e 223.759 casos), França (22.614 mortos e 161.488 casos) e o Reino Unido (20.319 mortos e 148.377 casos).

A China continental (exceto Hong Kong e Macau), onde a epidemia emergiu no final de dezembro, tem um total de 82.816 pessoas contagiadas, das quais 4.632 morreram e 77.346 se curaram totalmente. Nas últimas 24 horas foram reportados 12 novos casos e nenhuma morte.

Às 16h de Brasília deste sábado e desde o início da pandemia, a Europa era o continente mais afetado, com 122.171 mortos (1.360.314 contágios); Estados Unidos e Canadá 55.586 (969.896); Ásia 7.854 (195.102); América Latina e Caribe 7.434 (150.162); Oriente Médio, 6.225 (150.625), África 1.361 (29.981), e Oceania, 105 (7.991).