Salões de beleza clandestinos são descobertos em porões na Alemanha

A polícia alemã descobriu neste sábado (25) dois salões de beleza clandestinos instalados em porões de Baviera, sul da Alemanha, em meio ao confinamento pela pandemia do novo coronavírus.

Quando os policiais chegaram, várias "pessoas estavam sendo atendidas" nos porões de "duas casas particulares" no noroeste do estado, informou a polícia local em um comunicado.

Duas pessoas aguardavam para cortar o cabelo em Elsenfeld e uma em um porão de Mömlingen, segundo a agência alemã DPA, que acrescenta que "os cabeleireiros estavam equipados profissionalmente".

A polícia disse que foram iniciadas investigações por desrespeito às medidas de confinamento.

Na Baviera, as regras impostas no final de março para conter a propagação da COVID-19 estão entre as mais rigorosas da Alemanha. Uma saída de casa sem um "motivo válido" pode gerar uma multa de 150 euros.

Na Alemanha, os salões de beleza, fechados como outros comércios considerados não essenciais, têm a previsão de reabrir a partir de 4 de maio, desde que mantenham certos cuidados com a saúde.