Alemanha pede que Polônia suavize restrições para trabalhadores transfronteiriços

Uma autoridade do governo alemão pediu à Polônia, em uma carta aberta divulgada neste sábado, que flexibilize as restrições de viagens para os trabalhadores transfronteiriços, depois de centenas deles protestarem por não poder ir trabalhar, tanto na Polônia como na Alemanha.

Ambos os países impuseram uma quarentena de 14 dias a qualquer pessoa que cruze a fronteira, mas a Alemanha suavizou esta regra para os trabalhadores transfronteiriços, algo que a Polônia não fez até o momento.

Na carta, mencionada neste sábado na mídia alemã, o coordenador do governo alemão para cooperação com a Polônia, Dietmar Woidke, pediu ao seu homólogo que reveja o regulamento.

"Acredito que os trabalhadores transfronteiriços devem ter a possibilidade de atender a seus postos de trabalho do outro lado da fronteira", afirmou Woidke, que também é chefe do governo regional de Brandeburgo, que faz fronteira com a Polônia, segundo o jornal Märkische Oderzeitung e a agência alemã DPA.

Na noite de sexta-feira, cerca de cem pessoas na Polônia e um número semelhante na Alemanha se manifestaram perto do posto de fronteira de Rosowek-Rosow, com cartazes que diziam "Deixem-nos entrar e trabalhar sem quarentena", informou a agência polonesa PAP.

Em outras cidades fronteiriças, como Gubin (Polônia), Guben (Alemanha), Zgorzelec (Polônia) e Görlitz (Alemanha), também ocorreram manifestações deste tipo.

"Os hospitais alemães na zona fronteiriça empregam um grande número de médicos e enfermeiros [poloneses] que não conseguem trabalhar", explicou uma das organizadoras do movimento na Alemanha, Marta Szuster.

Segundo dados do Eurostat para o ano de 2018, os 125.000 poloneses que trabalham na Alemanha formam o contingente de trabalhadores transfronteiriços mais importante da UE.