Mais de 20.000 mortos por coronavírus nos hospitais do Reino Unido

O Reino Unido ultrapassou os 20.000 mortos por COVID-19 em hospitais, segundo o último balanço do Ministério da Saúde publicado neste sábado (25).

De acordo com o ministério, 20.319 pessoas morreram pelo novo coronavírus nos hospitais britânicos, ou seja, 813 a mais do que o balanço de sexta-feira.

O número, no entanto, não reflete em tempo real a evolução da pandemia pois, segundo a Universidade de Oxford, um terço das 711 mortes adicionais registradas na Inglaterra ocorreram há mais de uma semana.

O balanço diário das autoridades não contempla as mortes ocorridas em lares de idosos onde, segundo representantes do ramo, milhares de idosos morreram.

Em março, as autoridades britânicas declararam que um balanço final de até 20.000 mortos poderia ser considerado um "bom resultado".

No momento, foram detectados 148.377 casos de contágio (+4.913).

O governo britânico decretou o confinamento em 23 de março e as medidas foram estendidas até pelo menos 7 de maio. Agora, o país espera que o primeiro-ministro Boris Johnson volte a assumir as rédeas do executivo, quando terminar sua recuperação do coronavírus.

O governo enfrentou uma nova polêmica depois que Dominic Cummings, um polêmico conselheiro de Johnson, participou de várias reuniões do comitê científico que orienta o executivo na gestão da crise.

Downing Street enfatizou que os conselheiros políticos não têm "nenhum papel" ativo neste comitê, mas a oposição trabalhista considerou que a presença de Cummings põe em dúvida a independência do painel de cientistas.

Uma vez que haja uma redução líquida no número de infectados, o governo planeja implementar um plano para rastrear contatos de pessoas doentes ou com sintomas, através de um aplicativo do sistema de saúde público, e assim tentar evitar uma segunda onda.