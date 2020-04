Nave de carga russa Progress se acoplou à ISS

A nave espacial russa Progress, com mais de 2,5 toneladas de carga a bordo, atracou neste sábado (25) na Estação Espacial Internacional (ISS), anunciou a agência especial russa Roskosmos.

Lançada às 01h51 GMT por um foguete Soyuz, do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, a Progress alcançou a ISS em um tempo recorde de 3 horas e 20 minutos, tornando-se a "nave que realizou o voo mais rápido para a ISS", de acordo com a Roskosmos.

A nave de carga, que realizou um acoplamento automático, transportou combustível, água e material para realizar experimentos científicos, alimentos, roupas e medicamentos para a ISS.

Seu lançamento foi dedicado ao 75º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, que a Rússia celebrará em 9 de maio, explicou a Roskosmos.

Por esse motivo, o lançador usado foi decorado com a imagem da fita de São Jorge, um símbolo patriótico em laranja e preto que representa a luta do povo soviético contra os nazistas, segundo as mesmas fontes.

A atual tripulação da ISS consiste no astronauta americano Chris Cassidy e nos cosmonautas russos Ivan Vagner e Anatoli Ivanishin.

A cooperação internacional na ISS não foi afetada pelas crises diplomáticas entre a Rússia e os países ocidentais nos últimos anos.