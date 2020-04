Bélgica anuncia abertura gradual do comércio e de escolas em meados de maio

O comércio e as escolas belgas reabrirão muito gradualmente, a partir de 11 e 18 de maio, respectivamente, após terem sido fechadas em meados de março por medidas de confinamento para conter a pandemia, anunciou a primeira-ministra nesta sexta-feira.

A disseminação do novo coronavírus "desacelerou, mas não desapareceu" neste país de 11,5 milhões de pessoas, com cerca de 6.700 mortos pelo COVID-19, disse Sophie Wilmès, depois de uma longa reunião de crise dedicada ao confinamento.

Mencionando um "equilíbrio frágil", ela insistiu no aspecto "evolutivo" e "progressivo" da falta de confinamento e alertou que as diferentes fases poderiam ser adiadas se os especialistas descobrirem que o número de pacientes hospitalizados não diminuiu suficientemente.

Com exceção de mercearias e lojas de tecidos, que poderão abrir em 4 de maio (para poder fazer máscaras), as lojas abrirão a partir de 11 de maio, desde que sejam respeitadas as medidas de distanciamento social.

Restaurantes e cafés não estão autorizados a abrir, devendo retomar as atividades em 8 de junho.

As escolas começarão a receber alunos na segunda-feira, 18 de maio.