Balanço do novo coronavírus no mundo nesta sexta-feira

O novo coronavírus causou pelo menos 193.930 mortes em todo o mundo desde que apareceu em dezembro, de acordo com um balanço realizado pela AFP com base em fontes oficiais, nesta sexta-feira às 16h00.

Desde o início da epidemia, mais de 2.770.750 casos de contágio foram registrados em 193 países ou territórios. O número de casos positivos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma parte do número total de casos devido às diferentes políticas dos países para diagnosticar os casos, alguns o fazem apenas com as pessoas que precisam de hospitalização ou em casos graves.

As autoridades consideram que, até o momento, pelo menos 736.800 pessoas foram curadas da doença.

Desde ontem, 4.801 novas mortes e 74.168 infecções foram registradas em todo o mundo. Os países que registraram mais mortes são o Reino Unido, com 684 novas mortes, os Estados Unidos (601) e a Itália (420).

O número de mortos nos Estados Unidos, que registrou sua primeira morte ligada ao vírus no início de fevereiro, é de 50.360. O país registrou 884.004 casos. As autoridades consideram que 81.338 pessoas foram curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 25.969 mortes e 192.994 casos; Espanha, com 22.524 mortes e 219.764 casos; França, com 22.245 mortes e 159.828 casos, e Reino Unido, com 19.506 mortes e 143.464 casos.

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, tem um total de 82.804 pessoas contagiadas, das quais 4.632 morreram e 77.257 foram completamente curadas. Nas últimas 24 horas houve 6 novos casos e 0 óbito.

Nas últimas 24 horas, Serra Leoa anunciou as primeiras mortes relacionadas ao novo coronavírus.

Nesta sexta-feira, a Europa contabiliza 119.211 mortes (1.329.695 casos), Estados Unidos e Canadá 52.689 (927.543), Ásia 7.664 (188.320), América Latina e Caribe 6.815 (142.389), Oriente Médio 6.122 (146.298), África 1.326 (28.542) e Oceania 103 (7.964).

Esse balanço foi feito usando dados das autoridades nacionais compiladas pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).