Trump diz que enviará respiradores a Equador, El Salvador e Honduras

Os Estados Unidos enviarão respiradores ao Equador, El Salvador e Honduras para enfrentar a pandemia de coronavírus, afirmou nesta sexta-feira (24) o presidente Donald Trump, destacando os esforços dos dois países centro-americanos no combate à imigração ilegal.

Em uma série de tuítes, Trump contou ter falado com os presidentes do Equador, Lenín Moreno; El Salvador, Nayib Bukele; e de Honduras, Juan Orlando Hernández, aos quais anunciou que fornecerá respiradores para pacientes de COVID-19. Também informou que enviará respiradores à Indonésia.

"Enviaremos respiradores que são desesperadamente necessários e que fabricamos muitos recentemente, e os ajudaremos de outras maneiras", tuitou Trump sobre sua "grande conversa" com o presidente do Equador, o segundo país da América Latina com mais infectados depois do Brasil, que tem 12 vezes mais sua população.

El Salvador e Honduras, assim como a Guatemala, o terceiro país que compõe o Triângulo Norte da América Central, assinaram no ano passado acordos migratórios controversos com o governo Trump, que somados a um pacto com o México contribuíram para reduzir uma forte onda de migrantes centro-americanos iniciada en 2018.

Após uma conversa telefônica com Trump, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou na semana passada que irá comprar 1.000 respiradores dos Estados Unidos.

Trump, que ordenou que as fabricantes de automóveis Ford e General Motors produzissem respiradores, se gabou na quinta-feira da capacidade dos EUA de ter o equipamento para enfrentar a crise de saúde e disse que líderes estrangeiros estavam lhe pedindo suprimentos.

"Nenhum país está equipado como nós. Temos 11 lugares diferentes que fabricam respiradores", afirmou Trump a jornalistas.