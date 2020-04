Primeira audiência do processo de Meghan Markle contra jornal britânico

A primeira audiência judicial do processo iniciado por Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, contra um jornal britânico por ter invadido sua vida privada começou nesta sexta-feira (24) em Londres.

A duquesa de Sussex processou a Associates Newspapers, empresa editora do jornal Daily Mail, por ter publicado trechos de uma carta enviada a seu pai em agosto de 2018, em sua versão dominical do jornal Mail on Sunday.

Markle alegou que os jornalistas haviam "manipulado e explorado" seu pai "vulnerável" antes de publicar a carta.

A Associated Newspapers nega ter violado a vida privada da duquesa ao publicar a carta, assim como modificá-la para mudar seu significado.

O Daily Mail faz parte dos quatro jornais sensacionalistas britânicos com os quais o casal real anunciou que cortava relações na segunda-feira, acusando-os de informações "deturpadas, falsas e invasivas além do razoável".