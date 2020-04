AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 2020 ATÉ SÁBADO, 2 DE MAIO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 1 de Maio)

MUNDO - Ramadã - (até 23 de Maio)

MUNDO - Dia Mundial da Malária -

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 11 de Maio)

MIAMI (Estados Unidos) - Fique em casa, na Flórida, para combater o coronavírus - (até 3 de Maio)

ALBANY (Estados Unidos) - Governador de Nova York fala sobre COVID-19 - (até 26)

Europa

ITÁLIA - Lockdown para combater coronavírus - (até 3 de Maio)

ESPANHA - Bloqueio e estado de alerta na Espanha para interromper a epidemia de coronavírus - (até 9 de Maio)

FRANÇA - Bloqueio rigoroso em vigor em toda a França para combater o coronavírus - (até 11 de Maio)

REPÚBLICA TCHECA - Estado de emergência para combater vírus - (até 30 de Abril)

REINO UNIDO - Confinamento para deter coronavírus - (até 4 de Maio)

RÚSSIA - Semana de folga para trabalhadores em tentativa de diminuir a disseminação de vírus - (até 30 de Abril)

MOSCOU (Rússia) - Rússia fecha fronteiras para todos os cidadãos estrangeiros - (até 1 de Maio)

(+) OXFORD (Reino Unido) - A empresa Exscientia, com sede em Oxford, ajuda a filtrar mais de 15.000 medicamentos na esperança de encontrar um que possa ser reaproveitado para combater a COVID-19 -

ALEMANHA - 75º aniversário da libertação dos campos nazistas Buchenwald, Bergen-Belsen, Ravensbrueck e Dachau - (até 29)

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 30 de Abril 2020)

Ásia-Pacífico

TAIPÉ (Taiwan) - Livreiro dissidente de Hong Kong, Lam Wing-kee, abre nova livraria depois de fugir para Taiwan - 02H00

NEPAL - Quinto aniversário do terremoto que matou quase 9.000 pessoas -

DOMINGO, 26 DE ABRIL DE 2020

Europa

CHERNOBIL (Ucrânia) - Dia Internacional de recordação do desastre de Chernobyl -

(+) ESPANHA - Crianças autorizadas a sair após seis semanas de confinamento total -

(+) BERLIM (Alemanha) - Os sem-teto em Berlim expostos à Covid-19 - 09H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco transmite a oração de Angelus no site do Vaticano - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

BAGDÁ (Iraque) - Fim da isenção de sanções dos EUA ao Iraque por importações de gás do Irã -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Reunião na China pode anunciar data de sessão legislativa anual, adiada por vírus - (até 29)

SEGUNDA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2020

América

VANCOUVER (Canadá) - Audiência de julgamento de extradição de diretora da Huawei Meng Wanzhou - 14H30 (até 30)

Europa

(*) Bruxelles (Bélgica) - Ministros do Turismo da UE realizam videoconferência - 06H00

BERLIM (Alemanha) - Máscaras tornam-se obrigatórias nos transportes públicos -

ROMA (Itália) - Agência de Proteção Civil realiza balanço diário sobre o coronavírus na Itália - 14H00

(+) PARIS (França) - Resumo das obras na catedral de Notre-Dame -

(+) PARIS (França) - Coletiva de imprensa da Huawei sobre segurança do 5G - 11H00

Oriente Médio e África do Norte

CAIRO (Egito) - Egito deve estender estado de emergência por três meses -

Ásia-Pacífico

PANMUNJOM (Coreia do Sul) - Coreia do Sul marca aniversário de dois anos da primeira cúpula de Kim-Moon -

TERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 29)

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Empresa-mãe do Google publica resultados trimestrais - 18H30

Europa

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - BCE: estudo trimestral sobre distribuição de crédito na zona euro - 06H00

RÚSSIA - Protesto online contra medidas governamentais contra vírus - 13H00

QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2020

América

LOS ANGELES (Estados Unidos) - 40º aniversário da morte de Alfred Hitchcock -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve anuncia decisão sobre taxa de juros - 16H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Facebook divulga resultados - 19H00

Europa

PARIS (França) - Airbus divulga resultados -

WOLFSBURGO (Alemanha) - Volkswagen divulga resultados - 03H30

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco faz transmissão da audiência geral no site do Vaticano - 06H30

Oriente Médio e África do Norte

TUNÍSIA - Estado de Emergência chega ao fim -

QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo - PNAD Mês Ref: 03/2020 - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Superavit Fiscal ( Estatisticas da Politica Fiscal ) Ref: Mês Março - 11H30

Europa

ROMA (Itália) - Agência de Proteção Civil realiza balanço diário sobre o coronavírus na Itália - 14H00

BERLIM (Alemanha) - 75º aniversário do suicidio de Hitler -

SEXTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2020

MUNDO - Dia do Trabalhador -